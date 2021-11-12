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Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı

Trafik ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi

12 Kasım 2021 19:27

Bursa'da İzmir-İstanbul-Ankara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, alev alan otomobil sürücüler tarafından tüple söndürüldü.
 
Bursa'da aynı istikamete giden Nazlı Ş. idaresindeki otomobil ile Vehbi Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı. Minibüs takla atarken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı.
 
Olay yerine 10 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
 
Kazanın önde seyreden servis minibüsünün dönülmez yerde U dönüşü yaptığı sırada otomobil sürücünün çarpmasıyla meydana geldiği, trafik ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.
 
Kaynak: İHA
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