Bursa’da cadde ortasında beyzbol sopalı kavga kamerada

Bursa’da araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada, oto kiralamacılar birbirlerine beyzbol sopasıyla saldırdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde Darmstad Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç kiralama dükkânlarının sahipleri arasında, araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Tarafların münakaşası kavgaya dönüştü. Taraflar tekmeli yumruklu kavgada hızlarını alamayınca yaşlı bir adam eline geçirdiği iki beyzbol sopasıyla saldırmaya başladı. Aynı gruptan bir başka kişi ise, adamın elindeki sopalardan birini zorla alarak, karşı kaldırımdaki kalabalığın arasına daldı.

Sakinleştirilemeyen iki grubu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Taraflar polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.