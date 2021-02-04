Bursa'da Boğaziçi ile dayanışma eylemi düzenlemek isteyen öğrencilere polis müdahalesi; 17 öğrenci gözaltında

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar sürerken, Bursa'da eylemlere destek vermek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. En az 17 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçili öğrencilere çeşitli illerden destekler gelmeye devam ediyor.

Bursa'da protestolara destek vermek için toplanan öğrencilere müdahale eden polis, en az 17 öğrenciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan öğrencilerin Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldükleri belirtildi.