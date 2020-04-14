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Bursa'da bir simitçi, 'Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek' amacıyla madeni paraları fırında ısıtıyor

14 Nisan 2020 15:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, simitçi Fatih Taş, 'yeni tip Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek' amacıyla madeni paraları 180 derecelik fırında ısıtarak kullanıyor.

İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi'nde hizmet veren simitçi Fatih Taş, madeni paraları 180 derecede yaklaşık 15 dakika ısıtarak kullanıyor. Uzmanların, 'virüs yüksek derecelerde ölüyor' uyarısının ardından bu uygulamaya başladığını belirten Taş, paranın yeni tip Koronavirüs'ü yayabileceği endişesiyle bu şekilde kullandıklarını ifade etti.

Madeni paraların yüksek ısıyı gördükten sonra dezenfekte olduğuna inanan Taş, bütün esnafı da Koronavirüse karşı duyarlı olmaları konusunda uyararak, "Herkes elini taşın altına koyarsa bu bu süreci daha hızlı atlatabiliriz" dedi.


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