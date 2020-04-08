Bursa'da bir keman virtüözü, Koronavirüs vaka sayıları açıklandığı sıralarda balkondan komşularına böyle moral verdi

Bursa’da yeni tip Kornavirüs günlerinde 'evde kal' çağrısına uyan bir keman virtüözü evinin balkonundan dışarıya çıkmayan komşularına mini konser verdi.

Sitenin camlarına ve balkonlarına çıkarak keman virtüözüne eşlik eden vatandaşlar mini konsere büyük ilgi gösterdi.

Dün gece (7 Nisan) Sağlık Bakanlığı tarafından en son Covid-19 verilerinin açıklandığı sırada komşularına moral vermek isteyen bir keman virtüözü evinin balkonuna çıkıp keman çalmaya başladı.

Ne olduğunu anlamak için balkonlarına çıkan sitenin diğer sakinleri mini konseri ilgiyle izleyip dinlediler.

Konser bitimi moral bulan vatandaşlar alkış yağmuruna tuttu.