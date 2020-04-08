T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa'da bir keman virtüözü, Koronavirüs vaka sayıları açıklandığı sıralarda balkondan komşularına böyle moral verdi

08 Nisan 2020 15:03

Bursa’da yeni tip Kornavirüs günlerinde 'evde kal' çağrısına uyan bir keman virtüözü evinin balkonundan dışarıya çıkmayan komşularına mini konser verdi.

Sitenin camlarına ve balkonlarına çıkarak keman virtüözüne eşlik eden vatandaşlar mini konsere büyük ilgi gösterdi.

Dün gece (7 Nisan) Sağlık Bakanlığı tarafından en son Covid-19 verilerinin açıklandığı sırada komşularına moral vermek isteyen bir keman virtüözü evinin balkonuna çıkıp keman çalmaya başladı.

Ne olduğunu anlamak için balkonlarına çıkan sitenin diğer sakinleri mini konseri ilgiyle izleyip dinlediler.

Konser bitimi moral bulan vatandaşlar alkış yağmuruna tuttu.

ETİKETLER

habervideovakaölümsağlıkbkanlıkkoronabursakemansanat

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2020

Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

KKTC Turizm Bakanı Üstel: Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Almanya’da demokrasinin Korona ile sınavı

Kitaba yerleştirilip gönderilen uyuşturucu kargosu polise yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Davutoğlu konuştu: Ben ve MİT Başkanı Hakan Fidan ısrar ettik;...

4 günlük sokağa çıkma yasağında hangi dükkânlar açık olacak?...

Hindistan-Çin sınırındaki Sikkim'de gerilim tırmanıyor ...

RTÜK'ten Sevda Noyan kararı; Ülke TV'ye 3 kez program durdurma...

AKP Çorum Kadın Kolları Başkanı'ndan Erdoğan'a: Allah çocuklarımın ömründen alsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında...

Türkiye'ye Almanya sınırı ne zaman açılacak? ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24