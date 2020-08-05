T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa'da bir işçinin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar...

05 Ağustos 2020 13:17

Bursa'da sabah işe gitmek için servis bekleyen bir kişi, seyir halindeki dolmuşun üzerine geldiğini fark edince yola atladı. Yara almadan, ölümden saniyelerle kurtulan işçinin o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, sabah 09.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Bursa istikameti Sırameşeler Metro İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş servis minibüsü sağ şeritte ilerlerken sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda servis bekleyen bir işçi üzerine doğru gelen minibüsü fark ederek son anda kendini yola atarak kurtulmayı başardı.

Kaldırıma çıkan minibüs ise önce aydınlatma direğine daha sonrasında yaya üst geçidinin ayağına çarparak durabildi. Kaza yapan minibüsün sürücü aracından inerek yerde yatan adamın yanına geldi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza Bursa-İzmir yolu Bursa'ya geliş istikametini kısa süreliğine trafiğe kapanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan vatandaş olay yerindeki tedavisinin ardından tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Trafik polislerinin müdahalesi sonucu kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.

ETİKETLER

bursakazao anlarsabahkıl payıkurtuldu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2020

Muharrem İnce’yi kızdıran sözler: Seninle fotoğraf çektirirsem yarın defterim dürülür

Kapıyı kırıp bahçeye giren ayının, ev sahibini uyandırdığı anlar!

Kaza sonrası alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı

Koronavirüs testi pozitif çıkan baba ile küçük kızının duygusal anları: O anki psikoloji çok farklı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Adana'da tavuk döner siparişi veren kişi, "mayonez ister misiniz" sorusundan...

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Jet Fadıl'a, Ensar Vakfı'na 'Türkiye seninle...

Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bu ülkenin en sahtekâr futbolcusu unvanına...

İçişleri Bakanı Soylu: Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma...

"Beyin ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildi"...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ölü bulunan Gülay Uygun’un oğlu ve kocası Müge Anlı’yı suçladı:...

Zeynep Bakşi Karatağ oyuncu Fırat Çelik'le Neşet Ertaş türküsünde buluşmasını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24