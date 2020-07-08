Saadet Partili gençler: Son fabrika satıldığında Beyaz Ak Partili Adam betonun yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır

Bursa'da can kayıplarına ve bir çok evin su altında kalmasına neden olan sel felaketinde belediyenin tedbir almamasına tepki gösteren Saadet Partili gençler, Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak, tiyatral bir protesto gösterisi düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vergilerle topladığı parayı israf ettiğini savunan Genç Saadet üyeleri, yaptıkları protestoyu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ''Son fabrika satıldığında son üretici toprağını terk ettiğinde Beyaz Ak Partili Adam betonun ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır" sözleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.