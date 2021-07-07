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Bursa’da başıboş atlar trafiği birbirine kattı

07 Temmuz 2021 12:24

Bursa’da 3 başıboş at anayolda koşturmaya başlayınca trafiği altüst etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 3 sahipsiz atın şehrin en işlek caddesinde araç trafiğinin tersi yönünde koşmaları araç trafiğini birbirine kattı. Araçların arasında koşturan atları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılırken, sürücüler ise kaza yapmamak için büyük çaba sarf etti. Atların trafikte koşturma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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