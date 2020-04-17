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Bursa'da baraj çevresindeki onlarca pelikan, böyle görüntülendi

17 Nisan 2020 12:47

Bursa'nın İnegöl ilçesini her yıl mesken tutan pelikanlar bu sene de geldi. Pelikanlar Boğazköy barajında görüntülendi. 

Leyleklerin mesken tuttuğu Boğazköy barajına değişik türden kuşlar gelmeye devam ediyor. Birkaç yıldır İnegöl'de görülen pelikanlar bu bahar da geldi.

Pelikanların uğrak yeri olan Boğazköy barajında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bazen toplu bir şekilde bulunan pelikanlar bazen de ayrı ayrı noktalarda duruyorlar.

Boğazköy barajında suyun tadını çıkaran pelikanlar kameraya yansıdı. 

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