Bursa'da AKP'li belediyelerin Özışık kardeşlere yazarlık eğitimi verdirdiğini belirten Başarır: Herhalde ellerinde güç olsa Nobel Edebiyat Ödülü'ne de layık görecekler

Bursa’da AKP’li belediyelerin Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'a 'Yazarlık Akademisi' sertifikalı eğitim vermesi için para aktardığını belirten CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır "Yazık, Bir de bu adamlara para vermişler ya. Bursa gibi aydın bir yerin Özışık kardeşlerden öğrenecek bir şeyi olabilir mi? Bu belediye başkanlarında herhalde güç olsa bu adamları Nobel Edebiyat Ödülü'ne de layık görecekler. 'Yağcılık nasıl yapılır', 'iftira nasıl atılır' gibi dersler olsa verdirsin. Ne öğretecekler bu adamlar Bursa'ya" dedi.

"Saray’da görevli bir bürokrat birden fazla maaş almayı kendisine adet hâline getirmiş" diyen Başarır, "Ama benim ülkemde milyonlarca genç; ama yetenekli, birikimli, eğitimli ve bilgili işsiz var" diye konuştu.