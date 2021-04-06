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Bursa'da 613 yıllık caminin minaresi böyle yıkıldı

Minarenin yıkılma anı saniye saniye kameraya yansıdı

06 Nisan 2021 16:43

Bursa'da 18 ay önce restorasyonuna başlanan 613 yıllık caminin minaresinin restorasyon çalışmaları esnasında yıkılma anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Karacabey'e bağlı Uluabat köyünde 1408 yılında yaptırılan Valide Sultan Camii 18 ay önce restorasyona alındı. Caminin minaresi ve duvarlarının restorasyonu bitirilirken, çatısının onarımı bitirilemedi. Cami bir yıldan fazla süredir çatısı olmadan restorasyon yapılmayı bekliyor.

Ulubatlı Hasan'ın köyü olan köylerindeki caminin restorasyonunun bir an önce bitirilmesini istediklerini ifade eden Hasan Belli, "Camimizin tarihi 613 yıl öncesine dayanıyor. Köyümüz Ulubatlı Hasan'ın köyü. Camimiz tarihi bir mescit. 18 ay önce başlayan restorasyon durdu. Caminin duvarları yapıldı, ama çatısı yarım kaldı. Çatısı açık olduğu ve bitirilmediği için namaz da kılınamıyor. Tarihi camimizin restorasyonunun bir an önce bitirilip ibadete açılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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