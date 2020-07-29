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Bursa'da 4 boynuzlu koç görenleri şaşırttı: Her 2 senede bir böyle hayvan doğuyor

29 Temmuz 2020 15:19

Bursa’daki kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçiyi görenler şaşkına döndü. Koç ve keçinin gördüğü ilgiden memnun olan sahipleri, kurban alışverişinin son gün ya da bayrama bırakılmamasını istedi.

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