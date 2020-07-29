Bursa'da 4 boynuzlu koç görenleri şaşırttı: Her 2 senede bir böyle hayvan doğuyor

Kurban Bayramı öncesi Bursalılar, kurbanlık hayvan alışverişi için hayvan pazarlarına yöneldi. Yıllarca Erzurum, Muş, Kars, Yozgat, gibi doğu vilayetlerinde besicilik yapan hayvancılar, kurbanlıklarını satmak için çaba sarf ediyor. Hayvan Pazarı'ndaki bazı kurbanlıklar ise özellikleriyle ön plana çıkıyor

Kars Arpaçay’dan getirilen 4 boynuzlu koç Osmangazi ilçesindeki havyan pazarının maskotu oldu. 4 boynuzlu koçu kendisinin besleyip büyüttüğünü belirten Nihat Kotan, “Ne cinsi olduğunu bilmiyoruz. Her 2 senede bir böyle hayvan doğuyor. 150 tane hayvanla geldik. Şu ana kadar yarısını sattık. Müşteriler bayağı ilgi gösteriyor. Ama kimse kurban olmuyor diye pek yanaşmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da müşterimiz oldu. Ona da kurbanlık sattık” dedi.