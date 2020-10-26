Bursa'da 1 kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

İş yeri çalışanları ve Ahmet Cin’in oğlu Alper Cin’in (24) de dahil olduğu tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Ahmet Cin ve oğlu Alper Cin ile Kerem Atılgan, oğlu Kenan Atılgan ve çevredeki esnaflardan Yaşar A., tabancayla vurularak, yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Alper Cin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Kerem Atılgan ile oğlu Kenan Atılgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan kavga anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kerem Atılgan ve oğlunun dükkana geldiği, tartışmanın ardından Atılgan’ın tabancayla ateş açtığı Ahmet Cin’in yere yığıldığı, oğul Kenan Atılgan’ın ise dükkanın kapısından Alper Cin’e ateş ettiği ve oğul Cin’in de yere yığıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA