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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 'Burulaş' açıklaması: 3 ayda 140-150 milyon lira zarar ettik

17 Haziran 2020 13:54

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ulaşım'ın (Burulaş) 3 yılda edeceği zararı, 3 aylık salgın sürecinde ettiğini belirterek "Ulaşımla ilgili verilerimiz çok ciddi şekilde yüzde 80-90 oranlarında düştü. Burulaş ile alakalı yıllık 30-40 milyon lira zaten zarar öngörüyoruz. Ancak 3 ayda 140-150 milyon zarar ettik. 3 yılda edeceğimiz zararı 3 ayda ettik" dedi.

Bursa AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgın sürecinde görev yapan belediye şoförleri ile bir araya geldi. Meclis Salonu'ndaki buluşmada, Buruluş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Demiryolu İşçileri Sendikası Şube Başkanı Cemal Yaman da vardı. 

Başkan Aktaş, son iki buçuk ayda dünyanın ve Türkiye'nin ağır bir süreç geçirdiğini, Bursa'da 30'a kadar düşen günlük vaka sayısının son bir haftadır 70 ile 90 arasında değiştiğini söyledi.

“Burulaş üç ayda 150 milyon lira zarar etti"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş personeline hitaben yaptığı konuşmasına şöyle konuştu; “Mart ayından itibaren olağanüstü kararların alındı. Süreç boyunca ekip olarak fedakârca çalıştık. Ulaşımla ilgili verilerimiz çok ciddi şekilde yüzde 80-90 oranlarında düştü.

Ancak ciddiyetimizi ve kararlılığımızı devam ettirdik. Bana göre başarılı bir sınav verdik bu süreç içerisinde. Allah’a hamdolsun güçlü bir devletimiz ve devlet başkanımız var. Bursa Ulaşım (BURULAŞ) ile alakalı yıllık 30-40 milyon lira zaten zarar öngörüyoruz. Ancak 3 ayda 140-150 milyon zarar ettik. 3 yılda edeceğimiz zararı 3 ayda ettik.”

“Ulaşım pahalı' dendi 2.5 yılda yüzde 7-8 zam yapıldı"

“Bizler adeta iğneyle kuyu kazmaya çalışıyoruz” diyen Aktaş, “Burulaş, 8 şirketimiz içerisinde rakamları ve işlevi itibariyle en büyük şirketimiz. Bursa'da ulaşım pahalı' gibi bir söylem var. Bu kesinlikle doğru değil. Bizim öğrenci, uzun mesafe, kısa mesafe, vagon gibi detayları kapsayan ortalama fiyat tabirimiz var. Bu ortalama fiyat 1.69 civarındadır. Bazı indirim ve zamlar yapıldı. O günü ve bugünü kıyasladığımızda bu fiyat 1.81'e çıktı. İki buçuk senede yüzde 7-8 zam demektir. İşçiliğe, elektriğe, akaryakıta zam geldi”  ifadelerini kullandı.

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