Büro-İş, Meclis'te görüşülen bütçeyi boş cüzdan yakarak protesto etti

Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları (Büro-İş) Sendikası üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2022 bütçesini, boş cüzdanlarını yakarak protesto etti.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Bir yılda temel besin maddeleri ekmeğe, una, makarnaya yüzde 145; süte, yoğurda, peynire yüzde 203; ete, yumurtaya yüzde 138 zam gelmiş. Hükümetin bu zamları ve ekonomi politikaları, horoz ile tavuğu bile boşatır, nafakayı da bize ödetir, ödetiyor da” dedi.

Hamzaçebi, şöyle konuştu:

"Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in araştırmasına göre; açlık sınırı 3 bin 700 TL’yi, yoksulluk sınırı 12 bin 685-TL’yi, enflasyon yüzde 50’yi geçmiş. Keza bağımsız araştırma grubu ENAG'a göre de enflasyon yüzde 50 olmuş. Daha yeni sanayide kullanılacak doğal gaza yüzde 48, elektrik üretim amaçlı kullanılacak olana yüzde 46 zam yapıldı. Bu zamlar maliyetlere, dolayısıyla meskenlerde kullanılan doğal gaz fiyatlarına, elektrik faturalarına ve diğer temel gıda ve tüketim maddelerine de yansıyacaktır.

Bu kış, emekçiler, garibanlar için çok zor geçecek. Türkiye süper güç olacaktı, süper marketçi olmaya karar verdi. Karar vermişken doğal gaz, elektrik marketleri de açsanız iyi olur. Hükümet ile yandaş ve yancı sendikalar, geçen ağustos ayında sözde toplu sözleşme imzaladılar. Biz buna ‘toplu satış’ diyoruz. 2022 yılı için kamu çalışanlarına ve emeklilerine ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 7 zammı reva gördüler. Bunların hiç birisi aslında zam değil. Zam, enflasyonun üzerinde bir oran olur, ekonomik büyümeden pay almakla olur. Enflasyon ve artan vergi dilimi ile mevcut maaşlarımızı erittiler."