Burkina Faso'daki Türk restoranına terör saldırısı; 17 ölü!

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Burkina Faso devletinin başkenti Ouagadougou'da bulunan bir Türk restoranına ve bir otele terör saldırısı düzenlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda ölü ve yaralıların olduğu söylerken, yetkililer 17 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. CNN Türk'te yer alan habere göre, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bulunan bir Türk restoranına terör saldırısı gerçekleştiği öğrenildi. AP ajansının polis yetkililerine dayandırarak geçtiği haberinde Aziz İstanbul adlı Türk restoranının saldırı altında bulunduğu, silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Türk restoranının yanı sıra bir otel ve başka bir restoranın daha saldırıya uğradığı öğrenilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi. Burkina Faso yetkilileri, başkentte düzenlenen terör saldırısında 17 kişinin öldüğünü çok sayıda da yaralının olduğunu açıkladı. Associated Press muhabiri olay yerine saatler sonra gelmesine rağmen silah seslerinin halen duyulduğunu söyledi. Son birkaç yıldır aşırı İslamcı gruplar tarafından çok sayıda şiddet olayları yaşanan Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da yaşanan saldırı sonrası güvenlik güçleri zırhlı araçlarla olay yerine geldi. Polis sözcüsü, Associated Press'e saldırının hedefinin Aziz İstanbul olarak bilinen Türk restoranı olduğunu söyledi. Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da 2016'nın Ocak ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş 30 kişi hayatını kaybetmişti. El Kaide tarafından üstlenilen o saldırılarda da bir restoran ve otel hedef alınmıştı. Ayrıntılar gelecek...