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Burhan Sönmez'den Demirtaş mesajı: Sizler içerdeyken hepimizin, milyonların da bir yanı içerde

22 Aralık 2018 01:53

Yazar, sanatçı, gazeteci, hukukçu ve insan hakları savunucularından oluşan heyet Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. Heyet adına ortak açıklamayı yazar ve edebiyatçı Av. Burhan Sönmez gerçekleştirdi. Sönmez, "Yeni bir yıla giriyoruz. Hapishaneler on binlerce suçsuz, günahsız insanla dolu. Kimisi hukukun, adaletin hiçe sayıldığı sözde yargı kararlarıyla içerde tutuluyor, kimisi aylardır hatta yıllardır iddianameleri bile hazırlanmadan, neyle suçlandıklarını bilmeden yargısız infazlarla karşı karşıya" dedi. Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler, bu ülkenin vicdanlı, ahlaklı, özgürlükçü, barışçı insanlarının 'Bir yanımız içerde' diyen seslerini içerdekilere ve dışardakilere duyurmak için, ağır hukuk ve insan hakları ihlallerinin kurbanlarına dayanışma duygularımızı iletmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Edirne'den Silivri'ye, Kandıra'dan Diyarbakır'a ve bütün tutukevlerine, cezaevlerine sürecek yolculuğumuzun ilk adımına, AHİM kararına rağmen anayasa ve yasa ihlalleri pahasına özgürlüğünden mahrum bırakılan Sayın Demirtaş'ın şahsında Edirne Cezaevi'ndeki tutuklulara selamlarımızı, sevgilerimizi göndermekle başlıyoruz. 'Sizler içerdeyken hepimizin, milyonların da bir yanı içerde, haklısınız, güçlüsünüz, yalnız değilsiniz' diyoruz."

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