Burhan Kuzu'dan CHP'li vekile: Gülecek bir şey yok, uzman konuşuyor uzman!

Meclis Genel Kurulu’nda Anayasa değişikliği görüşmelerinde konuşan, Anayasa Hukukçusu ve AKP milletvekili Burhan Kuzu “Bizim getirdiğimiz Başkanlık sistemi Türkiye’ye özgü. Başka bir yerde görmeniz mümkün değildir” sözleriyle CHP’li Murat Emir’e yanıt verdi. Kuzu’nun sözlerine CHP’li sıralardan gülerek tepki gösterilince Kuzu, “Bu işin uzmanı konuşuyor, gülmeyin.” şeklinde tepki gösterdi. Kuzu’nun sözlerine yeniden kürsüden yanıt veren CHP’li Emir “Bir canavar yaratıyorsunuz ve başkanlık sistemiyle halka sunuyorsunuz; aklımızla dalga geçmeyin.” ifadesini kullandı.