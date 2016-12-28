T24 LogoT24 Logo
Haberler

Burhan Kuzu: Sosyal medyada yaptığım paylaşımları yem olarak atıyorum

28 Aralık 2016 20:53

Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu yaptığı ve hafta içi her akşam teve2 ekranlarında yayınlanan "Hepsi Bugün Oldu" programına eski Anayasa Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu katıldı. Çağlayan, Kuzu'ya "Sosyal medyada size yazılanları okuyor musunuz?" diye sordu. "Okuyorum. İyi niyetle eleştirenler var, küfür edenler var. Sosyal medyada yaptığım paylaşımları yem olarak atıyorum" diyen Kuzu, anlatmak istediğini "Yazdıklarımı eleştirecekler mi diye merak ediyorum. Bazıları beni takip ediyor ama profili kilitli. Ben de hiç engellemem. Bazen 'HS' yani 'hadi sen de' filan derim" sözleriyle açıkladı. Çağlayan, "HS, hadi sen de mi demek, ben onu başka algılıyorum" deyince Kuzu, "HS'yi başka türlü algılayanların niyeti kötü" diyerek ekran başındakileri güldürdü.

ETİKETLER

Burhan KuzuArmağan Çağlayansosyal medyayemengel

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24