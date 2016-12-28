Burhan Kuzu: Sosyal medyada yaptığım paylaşımları yem olarak atıyorum

Armağan Çağlayan'ın sunuculuğunu yaptığı ve hafta içi her akşam teve2 ekranlarında yayınlanan "Hepsi Bugün Oldu" programına eski Anayasa Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu katıldı. Çağlayan, Kuzu'ya "Sosyal medyada size yazılanları okuyor musunuz?" diye sordu. "Okuyorum. İyi niyetle eleştirenler var, küfür edenler var. Sosyal medyada yaptığım paylaşımları yem olarak atıyorum" diyen Kuzu, anlatmak istediğini "Yazdıklarımı eleştirecekler mi diye merak ediyorum. Bazıları beni takip ediyor ama profili kilitli. Ben de hiç engellemem. Bazen 'HS' yani 'hadi sen de' filan derim" sözleriyle açıkladı. Çağlayan, "HS, hadi sen de mi demek, ben onu başka algılıyorum" deyince Kuzu, "HS'yi başka türlü algılayanların niyeti kötü" diyerek ekran başındakileri güldürdü.