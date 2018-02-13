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Burhan Kuzu: Sizin o komünist çete beni 12 sene profesör yapmadı

13 Şubat 2018 15:47

Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında Anayasa Mahkemesi gündeme geldi. Programın konuklarından AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı arasında 'çete' tartışması yaşandı. Bursalı'nın Kuzu'nun yazdığı teze gönderme yaparak, "Yanıldıysanız, demek ki tezlerinizi yanlış yazmışsınız. Ve doçentliği de yanlış almışsınız. Birileri diyor ki profesörlüğü de yanlış aldı diyor." eleştirisine Prof. Dr. Burhan Kuzu, "Sizin o komünist çete mi diyor onu? Bir çete vardı üniversitede o çete diyor. Siz de onun etkisinde kalmışsınız. Beni 12 sene o çete profesör yapmadı. 10 sene derse sokmadı o çete. O çete vardı sizin çok tuttuğunuz. Onları delerek geldim. Onları ezerek geldim. Ayıptır ayıp yakışmıyor size. Çok ayıp" cevabını verdi. B Bursalı'nın "Şu soruma cevap verin" çıkışına Kuzu, "Ben cevap falan vermiyorum senin soruna. Dikkate de almıyorum seni" karşılığını verdi.

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