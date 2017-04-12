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Burhan Kuzu ile Nevşin Mengü arasında gerginlik!

12 Nisan 2017 21:57

AKP Milletvekili Burhan Kuzu ile CNN Türk sunucusu Nevşin Mengü'nün arasında gerginlik yaşandı. Odatv’nin haberine göre, Mengü, referanduma sunulan ‘başkanlık’ sistemine ilişkin Burhan Kuzu’ya arka arkaya sorularını yöneltti. Mengü, referandumla getirilmek istenen sistem ile başkanın yardımcılarını atayacağını, HSYK üyelerini seçeceğini söyledi ve milletvekillerini de başkanın seçeceğini ifade ederek, yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplanacağı şeklindeki eleştirileri sordu. Bunun üzerine Burhan Kuzu, Mengü’nün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi konuştuğunu iddia etti ve sorulan sorulara kızdı.

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