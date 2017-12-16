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Burhan Kuzu: Gezi olaylarını, üçüncü havalimanını kıskanan Almanlar yaptı!

16 Aralık 2017 16:41

AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, CNN Türk canlı yayınında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD ve Almanya'nın bulunduğunu öne sürerek, "Gezi'yi tamamen planlayan Almanlardır" dedi. Sol haber'e göre, Burhan Kuzu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kuzu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ABD ve Almanya'nın bulunduğunu öne sürerek, "Gezi'yi tamamen planlayan Almanlardır. Onu başaramadılar sonra 17-25 Aralık'a girdiler. Sanırım bizim büyük yatırımlarla sorunları var. Bu biraz garip gibi geliyor ama o kadar basit değil" dedi. Kaynak: CNN Türk

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