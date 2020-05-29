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Burhan Kuzu'dan 'uyuşturucu baronunun tahliyesi için hakimlere baskı yaptınız mı?' sorusuna yanıt: Bulunduğum konum talimat vermeye müsait değildi

29 Mayıs 2020 09:01

Eski AKP Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. 

Haber Global kanalında katıldığı programda Zindaşti’nin tahliyesi için hakimi arayıp aramadığı sorusuna yanıt veren Kuzu, şunları söyledi:

“Uyuşturucu baronu deyince, sanki adam baronluktan yatıyor da baronluktan çıkarmış, uyuşturucu suçundan çıkarmış gibi. Adam ben baron değilim diyor, ben baronsam Türk yargısı niye beni içeri atmıyor diyor. Onun dediğini söylüyorum, savunmak anlamında söylemiyorum. Ben ısrar etmedim, benim aradığım dönemde dava açılmamıştı ve dava açılmadan hakimi aramak suç olmaktan 2014’te çıkarılmıştı.”  

“Türkiye’de siyasetinde yargı hissi arayan ne ilk benim ne de son benim. Binlerce arayan var. Bunlar gayet doğal olan şeyler. Yargıyı ben aradım hadi bunu yap, konuşma önemli. Benim nüfuz olarak aradığım zaman bulunduğum konum talimat vermeye müsait değildi.”

Ne Olmuştu?

Uyuşturucu Baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin 3 kişinin tahliyesine karar veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan'ın görevden uzaklaştırılmıştı. Hakim Özcan’ı Kuzu’nun aradığı ileri sürülmüş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kuzu hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan dava açılmıştı.

 

Kaynak: Anka

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