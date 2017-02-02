Burhan Kuzu: CHP anayasa değişikliğinde bizim yanımızda olsa kutuplaşma olmaz!

Habertürk TV'de Balçiçek İlter'in sunduğu "Karşıt Görüş" programına AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldı. CHP'li Aytun Çıray Partili cumhurbaşkanlığı sitemini öngören anayasa ile Türkiye'nin kutuplaşmaya düşeceğini, bunun da Türkiye için bir gelecek sorunu olacağını belirtti. Burhan Kuzu'nun, anayasa değişikliğinin kutuplaşma yaratacağı tezini reddederek "CHP bizim yanımızda olsa kutuplaşma olmaz" demesine ise, sunucu Balçiçek İlter gülerek karşılık verdi. İşte o anlar...