Burhan Kuzu: Bir tarikat okul açmışsa, bırak açsın; bana ne engeli var?

Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ve ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı canlı yayında tarikatlar konusunu tartıştı. Tarikatlar için "Sosyolojik ihtiyaçtır" diyen Kuzu, "Tarikatlar okul açmalı mı?" sorusuna "Bir tarikatın vakfı varsa okul açmışsa bırak açsın. Bana ne engeli var?" yanıtını verdi.

Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’in “Tarikatlar kapatılmalı mı?”‘ tartışması dikkat çekti.

"Sosyolojik ihtiyaçtır"

Tarikatların sosyolojik bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Kuzu şu ifadeleri kullandı:

“Tarikatlar sosyolojik bir ihtiyaçtır. Diyanet tarikatları denetleyemez. Tekkeler, zaviyeyeler, türbelerin hepsi kapatılmış vaziyette ve yasal olarak temele oturmuyor. Zamanında kapatılmış. Tamamını aynı kefeye koymak doğru olmaz. Toptan kapatmak doğru değil, şeffaf olmalı.

İstiklal mahkemelerinde maalesef çok sayıda insan kılık kıyafetleri yüzünden idam edildi. Atatürk, bu tarikatların dinamik olmadığını, bunların tembel insanlar yetiştirdiğini düşünerek bunları yasaklıyor. Bu tarikatlar dediğimiz şey yeni değil, peygamber döneminden beri devam ediyor. Bu işin vebali vardır, tarikatlar arasında ayrımı iyi yapmalıyız.”