Burdur'dan "Denizin Dibinde Hatçem" şarkısının göbek havası yorumuna tepki: Kültür yozlaşmasını doğru bulmuyoruz

Burdur yöresinin ünlü, "Denizin Dibinde Hatçem" türküsünün oyun havası şeklinde yorumlanması, Burdur'da ve sanat çevrelerinde tartışma yarattı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, son dönemde 'Denizin Dibinde Hatçem' türküsünün göbek havası tarzında yorumlayanlara tepki gösterdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz “Kültür yozlaşmasını doğru bulmuyoruz. Kültür varlıklarımız nasıl ki, bir ören yeri kıymetliyse bizim için geçmişte çalınmış bir türkü, bir şarkı, yazılmış bir şiir, roman aslıyla kalması da o kadar kıymetlidir" diye konuştu. Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü de "Denizin Dibinde Hatçem" türküsünün Burdur'un Arvallı ve Kayış köylerinde yaşayan 2 Hatice'nin sevdikleriyle kaçış hikayelerinin ardından yakılan iki ağıtın zamanla birleşmesinden oluşan bir türkü olduğunu anlattı. Ezgü, "Bu bir milli kültür. Bizzat devletin, Kültür Bakanlığı’nın koruma altına alması gereken bir durum bu" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni olarak bilinen bir kişi tarafından Burdur’umuzun en güzel halk ezgilerinden birisi olan Hatçem türküsü farklı bir şekilde yorumlanmış, adeta hazin bir aşk öyküsü olan Hatçem türküsü göbek havasına, dokuz sekizlik bir oyun havasına çevrilmiştir. Bundan duyduğumuz rahatsızlık nedeniyle de sosyal medya hesaplarımızdan türkülerimizin, ezgilerimizin asıl halleriyle korunması gerektiğine dair bazı açıklamalar yaptık.

Kültür yozlaşmasını doğru bulmuyoruz. Kültür varlıklarımız nasıl ki, bir ören yeri kıymetliyse bizim için geçmişte çalınmış bir türkü, bir şarkı, yazılmış bir şiir, roman aslıyla kalması da o kadar kıymetlidir. Bu nedenle bir tepki oluşturduk. Ve bize de gençler destek verdi. Burdur Belediyesi’ne ait bir alanda Hatçem türküsünün orijinalini çaldılar ve bizlere dinlettiler. Biz halk ezgilerinin, halk türkülerinin halka ait, dönemine ait, güzel kültürel değerlerin aynı şekilde kalması taraftarıyız. Popüler kültürün, kültür mirasımızı yanlış bir şekilde kullanıp, gelecek nesillere farklı şekilde aktarmasını da istemiyoruz.”

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü de "Denizin Dibinde Hatçem" türküsünün Burdur'un Arvallı ve Kayış köylerinde yaşayan 2 Hatice'nin sevdikleriyle kaçış hikayelerinin ardından yakılan iki ağıtın zamanla birleşmesinden oluşan bir türkü olduğunu anlattı. Ezgü şu değerlendirmeyi yaptı:

“Beni önce Metin Türkoğlu aradı. Rahmetli Burdurlu Araştırmacı Seyfettin Türkoğlu’nun oğlu. ‘Sümer Bey, babamın türküsü çok kötü yorumlanmış. Bunu ne yapmamız lazım. Bir izler misiniz?’ dedi. Ben de birkaç tane video klip izledim. Gerçekten çok üzüldüm. Ben Burdur’un Bucak ilçesinde büyüdüm o sokaklarda oynarken, çamurlarda yuvarlanırken, kulağımıza ilişen türkülerdi bunlar. Aktarıla gelen, hikâyesi olan bir türküdür bu. Sonra aradan biraz zaman geçti sevgili Ali Orkun Ercengiz aradı beni Burdur Belediye Başkanımız o da aynı şekilde, ‘Sümer abi çok üzüldüm bu nasıl bir şey, bizim türkümüz nasıl bu hale gelir’ dedi. Hem sinirliydi hem de üzgündü. Yani, ‘Bir şeyler yapmamız lazım’ dedi.