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Burdur Belediye Başkanı: Salda Gölü'ndeki çekilmeyi gözlerimizle gördük, önlem almak zorundayız

"Taban sularının göle kavuşması için elimizden geleni yapacağız"

25 Şubat 2021 08:47

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Salda Gölü'ne ilişkin, "Salda Gölü ve diğer doğal güzelliklerimiz bizim için çok kıymetli. Göldeki çekilmeyi gözlerimizle gördük, önlem almak zorundayız" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve İl Genel Meclis Üyesi Nurettin Korkmaz ile birlikte Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü'nü gezdi. Göldeki çekilmeyi inceleyen Başkan Ercengiz, vatandaşların su kullanımına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yağışların az olması nedeniyle çekilmeler meydana gelen Salda Gölü ile alakalı tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Başkan Ercengiz, taban sularının göle kavuşması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ercengiz, “Bugün Yeşilova ilçemizdeyiz. Geçtiğimiz günlerin ana gündem maddelerinde birisi de Salda Gölü'ndeki çekilme idi. Bugün başkanımızı ziyaret ederken Salda Gölü'nü de görmeden gitmek istemedik. Mevsimsel kuraklığın artmış olması bu yıl kar yağışının bugün itibariyle istediğimiz oranda olmaması özellikle taban suyu ile beslenen Salda Gölü'müzün bu yıl bir miktar çekilmesine sebep olmuş gibi gözüküyor. Bu bizim için endişe vericidir. Suyumuzu her fırsatta daha iktisatlı daha doğru kullanmamız gerektiğini gösterir” diyerek bölgedeki suların göle kavuşması için yapılacak adımları takip edeceğini ifade etti.

“Önlem almak zorundayız”

Salda Gölü ve diğer doğal güzelliklerin önemli olduğunu dile getiren Ercengiz, “Göldeki çekilmeyi gözlerimizle gördük, üzülüyoruz onun için de önlem almak zorundayız. Tabi ki yağmurun yağmasına ve karın yağmasına etki etme şansımız yok, ama biraz önce ifade ettiğim gibi göle kavuşan yüzey sularının ve taban sularının göle kavuşması için de elimizden geleni yapmak zorundayız” diye konuştu.

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