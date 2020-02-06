Burcu Esmersoy: Berk düğününe çağırsa giderim, Berrak'la çok güzel gözüküyorlar

Sunucu Burcu Esmersoy, boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın sosyal medyada fotoğrafını beğenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Esmersoy, boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın Instagram'da paylaştıkları fotoğrafını beğenmiş, ünlü sunucunun bu hareketi çok konuşulmuştu. Özgür Masur defilesini izlemeye giden Burcu Esmersoy bu yöndeki sorulara yanıt verdi.

Esmersoy "İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar" dedi.

Esmersoy muhabirlerin "Düğünlerine davet edilseniz gider misin?" sorusuna ise "Davet ederler ise giderim tabii ki, düğün olsun ben giderim. Neden gitmeyeyim?" yanıtını verdi.

Burcu Esmersoy'un açıklamalarından kısa bir süre sonra Berk Suyabatmaz, Instagram sayfasında "Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!" mesajını yayınladı.