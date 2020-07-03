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Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

03 Temmuz 2020 15:57

Oyuncu Burcu Biricik, Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerden bahsederken yıllar önce yaşadığı bir taciz olayından bahsetti. "Başına taciz gelmeyen kadın yoktur" diyen oyuncu, kendi başına gelen tacizden bağırabildiği için kurtulduğunu söyledi.

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, önceki akşam arkadaşlarıyla İstanbul Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekandan çıkarken basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, geçmişte yaşadığı bir taciz olayını anlattı.

"Kadına şiddetin hiçbiri kabul edilemez"

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu oyuncu "Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Tekrar söylüyorum; bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum. Bir yandan da 'kadın olarak hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor" dedi.

Oyuncu, muhabirlerin "Sizin başınıza böyle bir şiddet olayı geldi mi?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Gelmedi ama hepimiz bir şekilde tacize uğruyoruz; sözlü olsun, tensel ve temassal olsun. Benim de geçmişimde yaşadığım maalesef cinsel tacizler var. O an sesini çıkarabiliyorsun ya da çıkaramıyorsun maalesef. Her kadına sorun, başına gelmeyen yoktur; dolmuşta, metrobüste gelmiştir. Bu normalleştirilemeyen bir gerçek. Biz kimseyi taciz etmiyor ve şiddet göstermiyorsak, kimse de bize göstermeyecek. Bu çok korkunç bir zihniyet"

"Ben yaşadığımda o an bağırabilme ve insanlardan yardım isteme gücüm oldu. İnsanların bana yardım etme gücü oldu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İnşallah bir gün bu zihniyetimizden kurtuluruz."

 

 

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