Burcu Biricik’in başrolünde oynadığı yeni Netflix dizisi 'Fatma’nın fragmanını yayımladı

Dijital dizi ve film platformu Netflix, başrolünü Burcu Biricik, Uğur Yücel ve Mehmet Yılmaz Ak’ın paylaştığı yerli dizi Fatma’nın fragmanını yayımladı. 27 Nisan tarihinde gösterime girecek dizinin ilk fragmanı, Netflix Türkiye YouTube kanalından paylaşıldı.

Dizi, hayatını temizlikçi olarak sürdürmekte olan bir kadının hayatını anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.