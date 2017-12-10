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Spor

Burak Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç takla attı!

10 Aralık 2017 16:13

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı. Sürücünün olay sonrası otomobili bırakarak kayıplara karıştığı öne sürüldü. Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, "Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz? diye sordum. 'Yok' dedi. Burak Yılmaz'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnan'la, Olcan Adın da geldiler. Burak'ı aldılar, götürdüler" dedi.

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