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Spor

Burak Yılmaz'ın Lille'e 3 puanı getiren golleri

27 Nisan 2021 15:33

Fransa Ligue 1'de haftanın en önemli maçında Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Lyon'u 3-2 mağlup ederek, liderliğe yükseldi. Burak Yılmaz'ın iki gol - 1 asist yaptığı maçın ardından Lille puanını 73'e çıkardı.

35. dakikada 2-0 geriye düşen Lille'in ilk yarı bitmeden Burak Yılmaz ile bulduğu gol karşılaşmanın kırılma anıydı. Bu gol konuk ekibin umutlarını diri tuttu.

Karşılaşmada iki gol atan Burak Yılmaz sahanın en iyi ismiydi. Yusuf Yazıcı da üçüncü golün asistini yaparak dikkatleri çekti.

Karşılaşma öncesi bir maç eksiğiyle ikinci sıraya düşen Lille, 73 puana yükselerek yeniden zirveye yerleşti. 67 puanda kalan Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

İşte Burak Yılmaz'ın attığı goller.

Burak YılmazFransa Ligue 1Lilleattığı goller

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