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Burak Oğraş'ın babası: Fettah Tamince’nin bizi yönetenlerle olan yakın ilişkilerinden dolayı savcı hiçbir şey yapamamakta

“Raporda üzerinde durulan çelişkilere dair hiçbir şey sorulmadı"

19 Ağustos 2021 19:07

Antalya'daki Rixos’ta 10 yıl önce staj yaparken otelin boş havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş,Fettah Tamince’nin bizi yönetenlerle olan yakın ilişkilerinden dolayı savcı hiçbir şey yapamamakta” dedi.

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