Burak Kut hayranlarıyla anılarını anlattı: Allah'tan duştan bornozla çıkmışım, anne kız adresimi bulmuş, kapıdan girmiş, salona oturmuşlar

Şarkıcı Burak Kut, 90'lı yıllarda hayranlarıyla ilgili başından geçen olayları anlatırken, bir gün evinde duştan çıktıktan sonra salonunda tanımadığı anne-kız 2 kişiyi otururken bulduğunu söyledi.

90'lı yıllarda şöhret olan Burak Kut, Armağan Çağlayan'ın dijital platformda yayımlanan Dur Bir Dinle programında o dönemlere ait hayranlarıyla ile ilgili başına gelen olayları anlattı.

Rumelihisarı'nda oturduğu dönemde evinin hemen tespit edildiğini söyleyen Kut, ''Artık insanları kontrol edemiyordum. Dışarı çıkabilmek için polis çağırdığım çok oldu'' dedi.

Bir gün duştan çıkınca evinde anne-kız tanımadığı iki kişiyi otururken bulduğunu söyleyen Kut, olayı ''Dış kapı açık, izole bir yerdeyim, bilirsiniz oraları. Allah'tan duştan bornozla çıkmışım. Anne-kız adresimi bulmuş. Kapıdan girmiş, salona oturmuşlar. Güler yüzlü biri olduğum için tanışıyoruz gibi konuşuyorlar. 'Naber Burak' diyorlar mesela" ifadesini kyllandıç

Hayranlarının evlerinden kaçıp geldiklerini anlatan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Kaç kere karakola gittim. Şehir dışından kaçıp gelenler var. Polise yakalanınca adımı söylüyorlardı, polis de, ''Şahıs seni tanıdığını söylüyor, konuşmak zorundayız'' diyordu. Saymakla bitmeyecek olaylar oldu. Ataköy'de oturuyorum, bir gece kapıda bekliyorlar. ''Beklemeyin, çekimim var' 'diyorum, gidiyorum. Döndüğümde biri 9-10 gibi hâlâ kapıdaydı. Eve aldım, ''Hayranımızdır, biraz daha konuşalım'' diye. Konuştukça anladım ki, evden kaçmış. Aldım arabayla evine bıraktım. Kapıyı atletli bir abimiz açtı 'sen misin Burak Kut?' diye beni sopayla kovaladı. Arabayla patinaj yapıp kaçıyorum. Psikolojik tedavi safhasına gelen birçok insan vardı. Yemek yerken masaya bir tabak daha koyuyorlarmış ''Burakcım sen de yer misin?'' falan diyorlarmış kendi kendilerine''