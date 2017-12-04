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Bunu yapan 'insan'; yavru kediye defalarca vurdu, boğazını sıktı!

04 Aralık 2017 12:45

Erzincan'da, bir orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yapan askeri personel gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Erzincan Kent merkezindeki bir subay orduevinde, sivil giyinimli bir kişinin, yakaladığı kediyi yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını gören vatandaşlar durumu adli makamlara bildirdi. İhbarın değerlendirmesiyle aşırı alkollü olduğu iddia edilen ve er olduğu belirtilen T.H. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Zanlı bu çerçevede düzenlenen tutanağın ardından askeri inzibatlarca yakalandı. Güvenlik kameralarınca da kayıt altına alınan olayın ardından gözaltına alınan zanlının uyuşturucu kullanmaktan adli makamlarda kaydının bulunduğu öğrenildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığınca, bir askerin kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma açıldı.

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