Kuzuların ağzını ve ayaklarını bantlayıp otomobilin farına koydular!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan bir otomobilin far kısmında ağzı ve ayakları bantlanmış iki kuzu ele geçirildi. Yapılan incelemede aracın bagaj kısmında da 2 kuzunun olduğu belirlendi.

Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye geçiş yapmak isteyen bir otomobilde arama yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, benzerine az rastlanan bir olayla karşılaştı.

Aracın far kısmını inceleyen ekipler, ağzı ve ayakları bantlanmış 2 kuzunun far bölgesine sıkıştırıldığını belirledi. Farları söken ekipler, kuzuları konuldukları yerden çıkartmak için büyük çaba harcadı.

Baygın halde çıkartılan kuzular, su ve yem verildikten sonra Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ise savcılığa sevk edildi.