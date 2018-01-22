Bunu yapan 'insan'; baygın köpeği ayaklarından sürükledi, otoyola fırlattı!

Giresun'da bir kişi arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu ortasına attı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan olay büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise köpeği yola atan kişiyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Kentteki Atatürk Meydanı'nda bulunan Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 arkadaş çıktıkları üst geçit üzerinden cep telefonu kamerasıyla çevreyi görüntülemek istedi. Bu sırada üst geçidin altında bulunan bir kişi arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu'nun ortasına attı. Baygın köpek kısa süre sonra trafikte seyreden kamyon tarafından ezildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ardından binlerce kişi ve hayvan sever köpeğe yapılan şiddete tepki gösterdi. Görüntüde yer alan kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.