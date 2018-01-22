T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bunu yapan 'insan'; baygın köpeği ayaklarından sürükledi, otoyola fırlattı!

22 Ocak 2018 14:16

Giresun'da bir kişi arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu ortasına attı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan olay büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise köpeği yola atan kişiyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Kentteki Atatürk Meydanı'nda bulunan Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 arkadaş çıktıkları üst geçit üzerinden cep telefonu kamerasıyla çevreyi görüntülemek istedi. Bu sırada üst geçidin altında bulunan bir kişi arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu'nun ortasına attı. Baygın köpek kısa süre sonra trafikte seyreden kamyon tarafından ezildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ardından binlerce kişi ve hayvan sever köpeğe yapılan şiddete tepki gösterdi. Görüntüde yer alan kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

bunu yapan insanbaygın köpekotoyola fırlattıgiresunköpeği otoyola fırlattı

Diğer Videolar

Freni boşalan miniibüsten teker teker atlayarak kurtuldular

Şili'de yanardağda patlama; dumanlar 3 kilometre yükseğe çıktı

5 Dakika Adalet: Bekçilerin yetkilerini nasıl kullanacaklarına yönelik eğitim alıp almayacakları belirsiz

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2020

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal medya üzerinden arkadaşlık teklif eden bekçiler var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24