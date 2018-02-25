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Bunu diyen akademisyen: 1924'te genelev olarak kullanılan camiler vardı!

25 Şubat 2018 15:53

Çanakkale ve Bursa'da camilerin genelev olarak kullanıldığı iddiasını da ortaya atan İlahiyatçı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın; “Daha enteresan 12 Haziran 1924. Camiler kapatılıyor düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var. Türkiye'de, camiler kapatıyorlar müessese olarak” ifadelerini kullandı. Oda TV'nin haberine göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin televizyon kanalı ÇOMÜ TV'de 20 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan programda 2. Abdulhamid'in ölümünün 100.yılı anısına konuk olarak katılan ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, 1924 yılında Çanakkale ve Bursa'daki bazı Camilerin Genelev olarak kullanıldığını iddia etti. Uzmanlık alanı İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi olan Abdullah Akın ayrıca Çanakkale'de şehit olan askerlerin yanında yaralı askerlerin de canlı canlı toprağa gömüldüğünü söyledi. Çanakkale'nin haftalık yayımlanan Aynalı Pazar gazetesinin manşetinde yer alan habere göre; Abdullah Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eş Başkanı olduğunu açıkladığı Büyük Ortadoğu Projesinin Sevr Antlaşması olduğunu açıkladı. Akın Sevr Antlaşması ile Büyük Ortadoğu Projesini ve 15 Temmuz Darbe girişimini birbirine bağlayarak; “Bizler Çanakkale Savaşından zaferle çıkmamıza rağmen Sevr'i imzalattılar. Aslında Sevr Planı Büyük Ortadoğu Planıydı yani İsrail'in bugün yapmak istediği idi. Dedelerimiz bu planı 15 Temmuz'da olduğu gibi bozdular. Savaşarak, tencereyle tavayla bu Fransızları, İngilizleri yurttan atarak, paçavra gibi Sevr'i attılar. Ancak bize daha büyük bir hamle yaptılar Lozan'ı imzalattılar” dedi.

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