Bulgu Araştırma Şirketi Başkanı Turan "Psikolojik üstünlük Millet İttifakı’nda" dedi, araştırma sonuçlarını açıkladı

Bulgu Araştırma Mart 2022 sonuçlarını değerlendiren Bulgu Araştırma Şirketi Başkanı Semih Turan “Millet İttifakı ilk kez aslında bu psikolojik de üstünlük Cumhur İttifakı’ndan daha önde görünüyor” dedi.

Bulgu araştırma Mart 2022 sonuçları KRT’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında değerlendirildi. Bulgu Araştırma Şirketi Başkanı Semih Turan şunları söyledi:

"Artık insanlar itiraz etmiyor, isyan noktasındalar"

“Tencere iktidar götürür mü, şimdi söylemek zor, iddialı bir söylem. Bir sene sonra ne olur bilemiyorum ve bundan çekiniyorum. Ama şu anda saha şunu söylüyor. Kendini kimlik olarak nerede ifade ederse etsin, hangi partiye oy verirse versin insanların ortak noktası ekonominin çok kötü olduğunu düşünmeleri; Türkiye’de hayat pahalılığı dayanılmaz noktada. Artık insanlar itiraz etmiyor, isyan noktasındalar.

"İnsanların üçte ikisi bu ülkede kendisini mutlu eden bir şey olmadığını söylüyor"

Ekonomik iklim bu şekilde devam ederse ve içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları iyileştirme yolunda bir adım atılmazsa Cumhur İttifakı’nın iktidarının sonunu yaşadığımızı düşünüyorum. İnsanlara sizi mutsuz eden nedir diye sorduğumuzda ekonomi, hayat pahalılığı, enflasyon diyorlar. İnsanların üçte ikisi bu ülkede kendisini mutlu eden bir şey olmadığını söylüyor. Karamsar bir ruh haline sahibiz.”

"Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın bir adım önünde"

“Son altı ayda hatlar belirgin hale geldi, insanlar kime oy vereceklerini belirginleştirmeye başladı” diyen Turan, ankette yer alan “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtları şöyle açıkladı:

Kararsızlar dağıtılmış haliyle;

AKP yüzde 32,4 , CHP yüzde 26,2 , İYİ Parti yüzde 12,8 , HDP yüzde 10,6 , MHP yüzde 7,4

İttifaklar bazında bakınca da Millet İttifakı’nın arayı açtığı görülüyor; Millet İttifakı’na yakın hissediyorum diyenler 32,6, Cumhur İttifakı’na yakın hissediyorum diyenler 29,2. İkisine de uzak olduğunu ifade edenler 26,6, kararsızlar 8,1 ve cevap vermeyenler ise 3,5. Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın bir adım önünde, tablo bu ama rehavete kapılmamak gerekiyor, umutsuz da olmamak gerekiyor. Psikolojik üstünlük Millet İttifakı’nda...”