T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bulgaristan'da oynatılan son ayıyı özgürleştiren adam: Amir Khalil

07 Ağustos 2018 17:42

Sokaklarda ayı oynatmak Türkiye'de olduğu gibi Bulgaristan'da da uzun yıllardır süren bir gelenekti. Bu ayılar çok küçükken acı çektirilerek 'dans etmeyi' öğreniyor ve zincirlere bağlı bir hayat yaşıyorlardı. Bulgaristan'da boz ayılar 1998 yılında koruma altına alındı ve ayı oynatmak yasaklandı ancak son ayının kurtarılması için bir 10 yıl daha geçmesi gerekti. Ülkedeki ayıları özgürlüklerine kavuşturan veteriner Amir Khalil, bu ayıların 'emekli olduktan' sonra kalabilecekleri bir barınak kurulmasını da sağladı. Kaynak : (BBC Türkçe)

ETİKETLER

bulgaristanayıdansamir khalliayılarbear

Diğer Videolar

Kar yağışı sonrası kontrolünü kaybeden araç insanların arasına böyle daldı

CHP İstanbul İl Kongresi'nde ‘liste’ tartışmasıyla ilgili kim ne dedi?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2020

İzmir'de hastanede yangın paniği

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı

Antalyalı çiftçilerin zirai don nöbeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24