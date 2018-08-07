Bulgaristan'da oynatılan son ayıyı özgürleştiren adam: Amir Khalil

Sokaklarda ayı oynatmak Türkiye'de olduğu gibi Bulgaristan'da da uzun yıllardır süren bir gelenekti. Bu ayılar çok küçükken acı çektirilerek 'dans etmeyi' öğreniyor ve zincirlere bağlı bir hayat yaşıyorlardı. Bulgaristan'da boz ayılar 1998 yılında koruma altına alındı ve ayı oynatmak yasaklandı ancak son ayının kurtarılması için bir 10 yıl daha geçmesi gerekti. Ülkedeki ayıları özgürlüklerine kavuşturan veteriner Amir Khalil, bu ayıların 'emekli olduktan' sonra kalabilecekleri bir barınak kurulmasını da sağladı. Kaynak : (BBC Türkçe)