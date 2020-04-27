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Bulgaristan'ın komünist döneminden kalma 17 katlı “hayalet” bina yıkıldı

27 Nisan 2020 09:16

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da komünizm döneminde inşasına başlanan ve hiç kullanılmadan gövde halinde kalan 17 katlı bir yapı imha edildi. 

1982 yılında inşa edilen dev kompleks, ülkenin en büyük yayın evi olarak düşünülmüştü. Komünizm dönemine özel “dev ve ihtişamlı yapı” ile rejimin büyüklüğünü gösterme hedefi izleyen yapı, birçok teknik hata nedeniyle hiç bir zaman faaliyete geçmedi.

1989 öncesi mimarisi açık bir kitap şekilde tasarlanan ve yayın evi ile gazete tesisi olması planlanan dev binanın inşası tamamlanmadan durduruldu ve “hayalet yapı” adıyla anıldı.  1989 yılından sonra yapı ve arsası el değiştirdi, faaliyette olan küçük yan yapısı geçen yıl imha edildi.

Komünizm döneminde “Rodina” yayın evi ve komünist emekçilerin yayın organı “Emekçi eylemi” gazetesinin merkezi olması planlanan, dönemin “mimari şaheseri” olarak tanımlanan bina tamamlanmadan, yaklaşık 40 yıl sonra imha edilmiş oldu.

Komünizm döneminde “Rodina” (Vatan) adıyla kurulan bu yayın tesisinin küçük yan binasında çalışan ve tarihçesini en iyi bilen kişilerden biri olan Bulgaristan’ın “sembol” gazetecilerinden olan İva Nikolova da “Bina 1982 yılında kuruldu. Ülkenin bütün gazete, yayınları burada bulunmalıydı. 600 oda olacaktı. İki bina arasında sıcak bağ koridor olacaktı. Bulgaristan’ın en modern yayın basım evi olacaktı. 1989 yılında rejim değişikliği ardından bina terk edildi ve bu halde bırakıldı. Yanındaki küçük bina faaliyetteydi, beş yıl orada gazetede çalıştım. Geçen yılsonunda o bina imha edildi. Bu uzun, yüksek iskele binada hiç kimse çalışmadı, o hep böyle kaldı, yaparken birçok teknik hata yapıldığı anlaşıldı. Bir ara pencerelere cam konuldu, ama onlar da düşmeye başladı ve geçenler için büyük tehlikeydi” şeklinde konuştu.

İmha işini yapacak firma bir yıldan beri hazırlık yaptı. Şirketin temsilcisi Zdravomira Atanasova ise “Çok uzman ekiple çalıştık. Çok endişeliydik. Merkezdeyiz, çevresinde çok bina var. Çoğu da camlı, modern yapılar. En azından çevredeki binaların camlarının kırılacağından korkuyorduk. Bir yıldan beri gerekli ruhsatları aldık ve hazırlıklar yaptık. Yıllardan beri ben de bu binanın neden hala burada hayalet gibi durduğuna şaşıyordum. Eminim yerine daha iyi ve yaralı bir bina inşa edilebilir” dedi. (İHA)

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BulgaristanSofyaRodinabinaVatanZdravomira Atanasovaİva Nikolovakomünizmsimge

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