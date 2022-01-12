Bulgaristan'da Covid-19 tedbirlerine karşı çıkan protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı

Bulgaristan'da Koronavirüs tedbirlerine tepki gösteren bine yakın protestocunun başkent Sofya'daki parlamento binasına girmeye çalışmasıyla arbede çıktı. Protestocular parlamento önündeki polis barikatını aşarken, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Bulgaristan'da Covid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan protestocular, başkent Sofya'daki parlamento binası önünde toplandı. Ağırlıklı olarak ulusalcı Yeniden Doğuş Partisi'nin (Vazrazhdane) destekçilerinden olan göstericiler, hükümetin Koronavirüs önlemlerini ve aşısını protesto etti. Bulgaristan bayrağı taşıyan ve şarkı söyleyen bine yakın protestocu, zorunlu maske kullanımının sonlandırılmasını ve yeşil geçiş belgesinin kaldırılmasını istedi. Parlamentoya girmeye çalışan protestoculara polis müdahalesi gecikmedi. Protestocular polis barikatını aşmayı başardı, ancak binaya giremedi. Çıkan olaylarda aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Protestocular geri püskürtülürken, polis parlamento binasını kordon altına aldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu olduğu gerekçesiyle karantinaya girdiği evinden açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ise protestoculara sükunet çağrısında bulundu.

Başbakan Petkov, taleplerini görüşmek üzere protestocuların temsilcilerini Cuma günü ofisine davet etti.

Yeniden Doğuş Partisi lideri Kostadin Kostadinov protesto öncesinde yaptığı açıklamada, "Protestonun amacı kısıtlayıcı önlemleri ve özellikle her şeyden önce anayasaya aykırı yeşil belgeyi kaldırmak" ifadelerini kullanmıştı.



Günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği Bulgaristan'da nüfusun yalnızca üçte biri Covid-19'a karşı 2 doz aşı yaptırdı. Ülke, 27 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ülkeleri arasında en az aşılama oranın sahip ülke konumunda bulunuyor. Salgının başlangıcından bu yana toplam 794 bin 240 Koronavirüs vakasının görüldüğü Bulgaristan'da 31 bin 761 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA