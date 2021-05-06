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Bülent Turan'dan 'Ruhsar Pekcan' sorusuna yanıt: Yanlış yapanın yanına kar kalmamasını isteyen bir ekibiz

Geçtiğimiz günlerde görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığa kendi şirketi üzerinden dezenfektan satmıştı

06 Mayıs 2021 12:36

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken "Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yargılanmasına dönük bir adım atacak mısınız?" sorusu üzerine, "Biz milletimize yanlış yapan kim olursa olsun gereğini yaparak şimdiye kadar gelen bir ekibiz. Yanlış yapanın yanına kar kalmamasını isteyen, önemseyen bir ekibiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim duruşumuz bellidir" diyen Turan, "AK Parti'yi kıymetli kılan, 18 yıllık iktidarında yanlış yapan kim varsa gereğini yapmasıdır, milletiyle olan bağını koparmamasıdır" dedi. 

Ne olmuştu? 

Ticaret Bakanlığı’nın, Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan aldığı ortaya çıkmış Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrulamıştı. Bakanlık, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" iddiasında bulunmuştu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanı Pekcan görevden alınmış yerine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atanmıştı.

 

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