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Bülent Şakrak'tan bebeğine türkü

03 Mart 2017 18:29

Bülent Şakrak bebeğine türkü söylerken çektiği bir videoyu paylaştı. 2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, hamileliğinde 17 haftayı geride bıraktı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ve bir erkek bebek dünyaya getirecek olan Düvenci'ye eşi Neşet Ertaş’tan ‘Mühür Gözlüm’ türküsünü söyledi. Şakrak çektiği videoyu da “Anne karnında müzik çok önemli dediler, biz de kendi müzik anlayışımız ölçüsünde gerekeni yaptık…’Baba bey’ diyeceksiniz…” notu ile Instagram sayfasında paylaştı.

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