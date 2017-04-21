Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Bülent Kayabaş için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene başta Kayabaş'ın ailesi olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Süha Uygur gibi isimler törene katılanlar arasında. "Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bıraktı" Bülent Kayabaş'ın Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, "Benim çok değerli bir abimdi. Uzun zamandan beri hastalıkla boğuşuyordu. Çok üzgünüm. Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bırakarak göçtü gitti. Sevenlerine, Türk tiyatrosuna ve sinemasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu. Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek Teşvikiye Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak namazın ardından Bülent Kayabaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.