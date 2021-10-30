Bülent Ersoy, sahte PCR testi yüzünden cezaevine girip çıkan eski orkestra üyesiyle canlı yayında birbirine girdi

Kıbrıs'ta sahte PCR testinden dolayı günlerce cezaevinde yatan davulcu Ahmet İzgi , birlikte çalıştığı Bülent Ersoy ile canlı yayında birbirine girdi. İzgi'nin kendilerine yardım etmediğini söylemesi üzerine çılgına dönen Ersoy, "Allah onların belasını versin inşallah" diyerek tepki gösterdi.

Konser için KKTC'ye giden Bülent Ersoy'un orkestrası sahte PCR testi verdikleri gerekçesiyle davalık oldular. Günlerce cezaevinde kaldıktan sonra önceki gün tahliye olan orkestra üyelerinden davulcu Ahmet İzgi, konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında Bülent Ersoy ile birbirine girdi.

"Allah onların belasını versin"

İzgi'nin kendilerine maddi ve manevi destek vermediğini söylemesi üzerine canlı yayına bağlanan Diva, sinirlerine hakim olamadı. Eski iş arkadaşına öfke kusan sanatçı, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı en az 1 sene orada kalacaklardı. Allah onların belasını versin inşallah... Bana söylenince tövbe estağfurullah olmuyor. Siz o çirkin davranışlarını, o hallerini görseniz" dedi.

"Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz?"

İzgi'nin "Biz oraya sağlam gittik hasta döndük" demesi üzerine iyice sinirlenen Diva, "Bana bak ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki... Allah sizin cezanızı versin. Zaten artık sizi isteyen yok. Bakalım siz şimdi iş bulabilecek misiniz? Siz beni tehdit ettiniz" şeklinde konuştu.