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Bülent Ersoy: Hastane katı kapatmaya ihtiyacım yok, istersem hastaneyi satın alırım

05 Nisan 2018 18:02

Bülent Ersoy, hastalığı ve hastanede yattığı dönemde hakkında çıkan haberler ile ilgili açıklama yaptı. Bülent Ersoy, hastane katını kapattığı yönündeki haberleri yalanladı. Bülent Ersoy, hastalığı ve hakkında çıkan haberler ile ilgili ilk kez jüri koltuğunda yer aldığı Popstar 2018 programında konuştu. İşte Ersoy'un o açıklaması: "Tek böbreğim var ve sağ böbreğimde de taş var, idrar yolu enfeksiyonu oldum ve biraz tansiyonum yükselmişti, onun için yattım. Büyük bir ukalalıkla 'Bülent Ersoy hastanenin 10. katını kapatmış' şeklinde konuştular. Öncelikle hastane on katlı değil dokuz katlı, ayrıca benim böyle saçma sapan şeylere ihtiyacım yok, istersem hastaneyi satın alırım, o da benim sorunum. Böyle bir şey olamaz, o kat benim şahsıma boşaltılmadı, zaten hastane butik bir hastane ve vip müşterileri orada o şekilde ağırlıyorlar. Bir oda var, salonu var, misafir ağırlama yeri var. Kimse yerinden edilmedi, orada hasta yoktu, olsa idi dolu olurdu. Bunu söyleyenler öncelikle geçmiş olsun demeyi öğrensin." dedi.

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