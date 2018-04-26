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Bülent Ersoy eski eşiyle yıllar sonra karşı karşıya geldi

26 Nisan 2018 15:21

Popstar 2018 sahnesinde, yarışmacı Salih Zülüfoğlu ile Ersoy'un eski eşi Armağan Uzun'un, Nejat Alp'ın “Arkadaşım” adlı şarkısını seslendirdi. Ersoy sahnede, aynı kadın tarafından aldatılan iki arkadaşı canlandıran Zülüfoğlu ve eski eşi Armağan Uzun'un mizansenini beğenmedi. Ersoy, mizansene sinirlenerek eski eşi Armağan Uzun ve yarışmacı Zülüfoğlu'na 50 puanı layık gördü. Düet bittikten sonra Ersoy'un eski eşi Armağan Uzun sahneden ayrılırken Ersoy, eski eşine atıfta bulundu. Yarışmacı Zülüfoğlu'na verdiği puanı değiştiren Ersoy, “Bu numarayı sadece sana veriyorum. Haberin ola sadece sana. ‘Hayatımın en büyük hatasını yaptım' diyenler. Sadece sana 100 veriyorum” diyerek verdiği 50 puanı değiştirdi. Programın yapımcısı ve sunucusu Osman Tan Erkır, Ersoy'un yarışmacı Zülüfoğlu'na verdiği 50 puanı az bularak ikna etmeye çalıştı. Erkır, ikna olarak Ersoy'a, “Bülent Ersoy hakkaniyet sahibi bir insandır. Her an oyunu değiştirebilir. Küçük kızgınlıklar yaşayabilir” ifadelerini kullandı.

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bülent ersoypopstar 2018armağan uzunbülent ersoy eski eşiyle sahnede

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