Bülent Ersoy bağırdı, Helin Avşar gözyaşları içinde canlı yayını terk etti

Bülent Ersoy'un rahmetli annesi Emral Avşar'la yakınlıklarından bahsederken, cenazeye katılmamasından dolayı kendisini ‘affetmeyeceğini' söyleyen Helin Avşar’a, Bülent Ersoy’dan çok sert tepki geldi. Elif Güvendik, Tayyar Işıksaçan ve Helin Avşar’ın TV 360 ekranlarında sunduğu “Aklınızda Kalmasın” isimli magazin programına telefonla bağlanan Bülent Ersoy, programa bağlanır bağlanmaz Helin Avşar'a, “Zatıalinizle konuşmak meraklısı değilim ve kimseyi kaale almam!” demesi üzerine gergin anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan Avşar, kısa süreliğine canlı yayını terk etti.