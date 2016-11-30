T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bülent Ersoy bağırdı, Helin Avşar gözyaşları içinde canlı yayını terk etti

30 Kasım 2016 15:46

Bülent Ersoy'un rahmetli annesi Emral Avşar'la yakınlıklarından bahsederken, cenazeye katılmamasından dolayı kendisini ‘affetmeyeceğini' söyleyen Helin Avşar’a, Bülent Ersoy’dan çok sert tepki geldi. Elif Güvendik, Tayyar Işıksaçan ve Helin Avşar’ın TV 360 ekranlarında sunduğu “Aklınızda Kalmasın” isimli magazin programına telefonla bağlanan Bülent Ersoy, programa bağlanır bağlanmaz Helin Avşar'a, “Zatıalinizle konuşmak meraklısı değilim ve kimseyi kaale almam!” demesi üzerine gergin anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan Avşar, kısa süreliğine canlı yayını terk etti.

ETİKETLER

Bülent ErsoyHelin Avşarcanlı yayınağlattıterk ettiHülya Avşarizle

Diğer Videolar

Kadınlar, Gülistan için İstanbul’da eylem yaptı

1 yıl önce hortumda kaybolan kızının doğum gününü pasta ve hediyelerle kutladı

Fransa'da eylemcilere sert müdahale: 59 gözaltı

Metal işçileri mitingte: İşveren sendikası MESS'in şartlarını kabul etmeyeceğiz

10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı: Sakalı alana saç bedava!

İstanbul Havalimanı’nda aprona tilki girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24