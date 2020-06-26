Bülent Ersoy, annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı: Anneciğim 'ben de geleyim' dedim

Annesi Necla Poyraz'ı Nisan ayında son yolculuğuna uğurlayan Bülent Ersoy, jürisi olduğu televizyon programında duygusal anlar yaşadı. Ersoy ilk kez duygularını dile getirdi, gözyaşlarına hakim olamadı.

'Türk müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, jüri üyeliği yaptığı Kuaförüm Sensin adlı televizyon programında Nisan ayında kaybettiği annesi hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Ersoy, annesinin ardından duygularını şöyle dile getirdi “Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anneciğime ‘Anne ben de geleyim, yalnız kalmayacaksın burada’ dedim. 70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum.”